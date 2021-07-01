اللقاء الروحي العكاري ناشد القادة الأمنيين تأمين وصول حاجات عكار من غذاء ودواء ومحروقات

ناشد "اللقاء الروحي العكاري" في بيان، "قائد الجيش العماد جوزاف عون وسائر قادة الأجهزة الأمنية تأمين وصول حاجات عكار من غذاء ودواء ومحروقات، في ظل استمرار الأزمة السياسية والمعيشية وتأخر تشكيل الحكومة وتفاقم أزمة المحروقات وقطع الطرق، وبعد امتناع الشركات والمؤسسات عن إرسال مخصصات عكار لانعدام أمن الطرق".وطالب "السلطة السياسية بدعم الجيش في مهمته وإبعاده عن التجاذبات والمحاصصات"، مشيرا إلى أن "عكار اليوم أمام كارثة إنسانية واجتماعية ومعيشية، ولا يجوز أن تعاقب بجريرة بعض المتهورين والمندفعين، وكانت ولا تزال الوفية للوطن والجيش وسائر مؤسسات الدولة. ولذا، يجب تدارك الأمور قبل أن تخرج تداعياتها عن السيطرة".كما وطالب "الأجهزة الأمنية العكارية واتحادات البلديات والبلديات بالاستنفار وبذل أقصى الجهود لضبط الطرق وحمايتها وتيسير أمور الناس".ودعا "كل الأجهزة المختصة إلى اتخاذ الإجراءات الحاسمة من أجل منع التهريب الذي يشكل السبب الرئيسي لأزمة المحروقات في المناطق اللبنانية كافة".