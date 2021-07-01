علوان زار السفير السوري مهنئا بانتخاب الأسد واطلع من هنية عما حصل في غزة

زار وفد من حزب "الوفاء اللبناني" برئاسة الدكتور أحمد علوان، سفير سوريا علي عبد الكريم علي لتهنئته بفوز الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد.وأشار بيان للحزب إلى أن "المجتمعين بحثوا في الوضع الذي يعصف بالمنطقة، وكانت وما زالت قضية فلسطين هي الأساس وتحريرها من البحر إلى النهر".هنيةوكذلك، التقى علوان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية، واطلع منه عما حصل في غزة.