مسيرة مطلبية جابت شوارع صيدا

انطلقت من ساحة الشهداء في صيدا مسيرة راجلة لعدد من المحتجين جابت شوارع المدينة، احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي وارتفاع صرف الدولار، وسط هتافات تدعو للنزول إلى الشارع من أجل التغيير وإيجاد حلول لواقع الأزمة التي يعيشها المواطن.