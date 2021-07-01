لبنان

مسيرة مطلبية جابت شوارع صيدا

Lebanon 24
01-07-2021 | 14:18
A-
A+
Doc-P-838758-637607712613221985.jpg
Doc-P-838758-637607712613221985.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انطلقت من ساحة الشهداء في صيدا مسيرة راجلة لعدد من المحتجين جابت شوارع المدينة، احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي وارتفاع صرف الدولار، وسط هتافات تدعو للنزول إلى الشارع من أجل التغيير وإيجاد حلول لواقع الأزمة التي يعيشها المواطن.
مواضيع ذات صلة
مواطنون قطعوا شارع صيدا جزين احتجاجا على نفاد البنزين من إحدى المحطات قبل ان يصل دورهم
lebanon 24
02/07/2021 01:07:46 Lebanon 24 Lebanon 24
احتجاجات صيدا مستمرة.. متظاهرون يرشقون فرع مصرف لبنان بالحجارة
lebanon 24
02/07/2021 01:07:46 Lebanon 24 Lebanon 24
‏محتجون قطعوا طريق المدينة الصناعية في صيدا احتجاجاً على ازمة البنزين ‎
lebanon 24
02/07/2021 01:07:46 Lebanon 24 Lebanon 24
احتجاجات في صيدا.. ومحاولة لاقتحام البلدية (فيديو+صور)
lebanon 24
02/07/2021 01:07:46 Lebanon 24 Lebanon 24

صيدا

احتجاج

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:01 | 2021-07-01
17:49 | 2021-07-01
17:43 | 2021-07-01
17:34 | 2021-07-01
17:22 | 2021-07-01
17:13 | 2021-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website