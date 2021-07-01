الرئيس ميقاتي ثمن مبادرة البابا فرنسيس: هل نتعظ جميعًا وننقذ وطننا؟

غرد الرئيس نجيب ميقاتي عبر تويتر قائلًا: "نثمن مبادرة البابا فرنسيس تجاه لبنان، ونقدر كلمته التي كانت صرخة حق تستصرخ الضمائر لا سيما دعوته للكف عن استخدام لبنان لمصالح ومكاسب خارجية، وعدم تركه رهينة الأقدار أو الذين يسعون وراء مصالحهم الخاصة. فهل نتعظ جميعًا وننقذ وطننا؟".