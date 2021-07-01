أسامة سعد: لتعزيز التحركات من اعتصامات وتظاهرات للدفاع عن حقوق الناس

عقد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد اجتماعا مع أعضاء الهيئة الشعبية في صيدا، تناول خلاله المجتمعون الانهيارات الكبرى على صعيد الوطن من اقتصادية ومالية وانعكاساتها على الأوضاع الاجتماعية للبنانيين الذين يعانون اليوم من ضائقة معيشية كبرى ومن أزمات عديدة تتناول حياتهم اليومية من ارتفاع بأسعار المواد الغذائية، وفقدان الدواء، وطوابير البنزين وغيرها، وكل ذلك في ظل الغياب التام للدولة.وقد أكد المجتمعون "أهمية تفعيل دور اللجان الشعبية في صيدا في القطاعات والأحياء من أجل الوقوف الى جانب الناس، وتعزيز التحركات من اعتصامات وتظاهرات وذلك من اجل الدفاع عن حقوق الناس".وأكد سعد "أهمية بناء كتلة شعبية وسياسية وازنة مؤهلة للقيام بمهام الانقاذ والتغيير ومن أجل تحقيق الأهداف ببناء دولة مدنية ديمقراطية عصرية عادلة تحقق طموح الشعب اللبناني".