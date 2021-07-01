26
o
بيروت
33
o
طرابلس
23
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
24
o
زحلة
22
o
بعلبك
24
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
أبو فاعور: ثمة قرار سياسي بإنفاق أموال المودعين حتى آخر فلس
Lebanon 24
01-07-2021
|
15:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أن "لا قرار بترشيد الدعم، فالقرار السياسي هو بإنفاق أموال المودعين حتى آخر فلس، ولكن الأسوا أن الدعم، والذي هو محل نقاش لا يذهب إلى المواطنين، بل يذهب إما للمهربين، أو إلى مافيا منظمة يشترك فيها عدد كبير من التجار المحتكرين، وعدد كبير من الشركات المستوردة التي باتت تمسك على اللبنانيين أرزاقهم ومعيشتهم، ويشترك فيها موظفون عموميون في عدد من الوزارات، وبخاصة وزارة الإقتصاد وفي شكل أساسي لأنها الوزارة المعنية، إضافة إلى غيرها من الوزارات، ويشترك فيها أيضا عدد من المصارف، ويتحمل مصرف لبنان من جهته مسؤولية".
وفي مقابلة تلفزيونية، أشار أبو فاعور إلى أن "وزارة الإقتصاد هي الوزارة المنظمة لعملية الدعم، وأنا تقدمت منذ عشرة أيام بكتاب إلى وزير الإقتصاد طلبت فيه الحصول على كل الأموال التي تم إنفاقها على الدعم، والشركات التي حصلت عليها والكميات التي تم إنفاقها، من باب قانون حق الوصول إلى المعلومات، وحتى اللحظة لم أحصل على جواب، ولا اعتقد أنني سأحصل على جواب لأن هناك الكثير من الفضائح التي يريدون إخفاءها".
وسأل أبو فاعور: "حينما يحصل تجار العلف والأسمدة الزراعية أو تجار اللحوم او تجار المحروقات او تجار الأدوية على هذا الدعم، هل تضمن الدولة اللبنانية أن هذا الدعم يصل إلى المواطن اللبناني؟ بالتأكيد لا، لأنه يوزع على المحظيين وبعض الشركات التي لها علاقات تجارية وعلى مافيات تجارية".
وأضاف أبو فاعور: "ثمة تواطؤ في هذا الأمر من قبل بعض المصارف التجارية والبعض في مصرف لبنان ووزارة الإقتصاد والبعض في وزارات أخرى، كوزارتي الطاقة والزراعة، ويمكننا إعطاء أمثلة عدة حول مواد غذائية بدل أن تصل إلى المواطن، يتم الإشتراط على الأخير شراء المواد غير المدعومة للحصول على أخرى مدعومة، أو بيع المادة المدعومة لقاء دفع Commission، ثمة تجارة منظمة تحصل على حساب المواطن اللبناني، من جهة على حساب معيشته، ومن جهة على حساب أمواله".
واعتبر أبو فاعور أن "مسؤولية خلقية ودستورية وجزائية تقع على كل الوزراء وعلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الذي يمتنع عن القيام بواجباته، والمسؤولية على دياب وعلى من أوحى لدياب أن لا يصرف الأعمال، لأنه إذا صرف الأعمال يعني القيام بإجراء لا يفيده بالسياسة".
تابع
الأكثر قراءة
مصدر نيابي ومالي: الدولار سيصل الى هذا السعر نهاية الصيف
Lebanon 24
مصدر نيابي ومالي: الدولار سيصل الى هذا السعر نهاية الصيف
23:17 | 2021-06-30
30/06/2021 11:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
البنزين يرتفع من جديد.. إليكم جدول أسعار المحروقات
Lebanon 24
البنزين يرتفع من جديد.. إليكم جدول أسعار المحروقات
00:26 | 2021-07-01
01/07/2021 12:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لا حدود لسقف ارتفاع الدولار: هل يرفع التعميم 158 السعر في السوق الموازية؟
Lebanon 24
لا حدود لسقف ارتفاع الدولار: هل يرفع التعميم 158 السعر في السوق الموازية؟
07:00 | 2021-07-01
01/07/2021 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب من نوع آخر".. و"حزب الله" وإيران مستعدان
Lebanon 24
"حرب من نوع آخر".. و"حزب الله" وإيران مستعدان
03:30 | 2021-07-01
01/07/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد بسعر الدولار.. هكذا افتتحت السوق الموازية
Lebanon 24
ارتفاع جديد بسعر الدولار.. هكذا افتتحت السوق الموازية
02:37 | 2021-07-01
01/07/2021 02:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:01 | 2021-07-01
نقاش حول الإمكانات المالية لتغطية الدعم
17:49 | 2021-07-01
موضوع البطاقة التمويلية قد يعلّق
17:43 | 2021-07-01
المخاوف من انعكاسات الاعتذار تكثُر
17:34 | 2021-07-01
تسلسل الأحداث يناقض سيناريوهات باسيل حول اعتذار الحريري
17:22 | 2021-07-01
إفرام لـ"الأنباء" الكويتية: لبنان بين السيناريو اليوناني المعقول أو الفنزويلي الكارثي
17:13 | 2021-07-01
الموقف الخليجي من لبنان لم يتغيّر
فيديو
"فولكس فاغن" تطرح "Passat" بنسختها العائلية المحدّثة في أسواق جديدة (فيديو)
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تطرح "Passat" بنسختها العائلية المحدّثة في أسواق جديدة (فيديو)
11:00 | 2021-07-01
02/07/2021 01:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تراقب لبنان عن كثب.. ولقاء نصرالله-هنية يرفع السقف
Lebanon 24
إسرائيل تراقب لبنان عن كثب.. ولقاء نصرالله-هنية يرفع السقف
06:30 | 2021-07-01
02/07/2021 01:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يسدد لكمات قوية لزميلته في برلمان عربي (فيديو)
Lebanon 24
نائب يسدد لكمات قوية لزميلته في برلمان عربي (فيديو)
02:00 | 2021-07-01
02/07/2021 01:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact