انتظر لساعات طويلة أمام محطة الوقود وعندما جاء دوره طلبوا له الإسعاف

نقل عناصر "الجمعية الطبية الإسلامية" في صيدا أحد المواطنين إلى مستشفى النقيب، بعد تعرضه لوعكة صحية إمام إحدى محطات الوقود عند دوار القناية في صيدا، حيث كان ينتظر دوره في الطابور لساعات طويلة، وبعدما جاء دوره لتعبئة خزان سيارته أصيب بوعكة صحية نتيجة الإجهاد وتعب الانتظار.