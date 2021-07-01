لبنان

بو عاصي: لا ثقة لدي بطريقة مقاربة أهل السلطة لموضوع الفقر

Lebanon 24
01-07-2021 | 15:42
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 أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، أن "مقاربة السلطات الرسمية لموضوع الفقر والبطاقة التمويلية مجتزأة جدًّا"، مشددًا على أنه "موضوع صعب ومعقد وبخاصة في ما يتعلق بتحديد من له الأحقية بالاستفادة من هذه البطاقة وأن الأمر يتطلب شفافية مطلقة واعتماد مقاربة علمية لا مقاربات ضيقة.

وفي حديث صحافي، أعلن بو عاصي أن "لا ثقة لديه بالطريقة التي سيتم بها مقاربة الأمر بخاصة وأن المسؤولين يتكلمون عن استفادة 750 الف عائلة أي ما يقارب ¾ من الشعب اللبناني".

كما ولفت إلى أن "الاستهداف غير واضح إذ تم إقرار القانون في مجلس النواب من دون معرفة الجوانب التقنية ومن سيستفيد وكيف سيتأمن التمويل فعليًّا في جلسة لم تتم المشاركة فيها كقوات لبنانية".

وردًا على سؤال أجاب: "انسحبنا من الجلسة التشريعية الأخيرة لأن جدول الأعمال كان فضفاضًا ويتضمن نحو 70 مادة في وقت البلد يعيش انهيارًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا، لكن سنستمر في القيام بدورنا الرقابي".
المصدر: الوكالة الوطنية
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