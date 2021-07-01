عراك وإطلاق نار في مدينة الميناء بسبب خلاف على تعبئة الوقود

وقع إشكال فردي بين عدد من الشبان، بسبب خلاف على تعبئة البنزين أمام محطة وقود في مدينة الميناء، تطور إلى تضارب بالأيدي وإطلاق نار متبادل من أسلحة فردية من دون تسجيل إصابات.



وفورًا حضر عناصر الجيش والأجهزة الأمنية إلى المكان فيما فر مطلقو النار إلى جهة مجهولة.