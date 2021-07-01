أبو الحسن: لحماية الأحراج... بيكفي جحيم ونار

غرد أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر": "مع ارتفاع معدلات الحرارة تزداد مخاطر الحرائق، نجدد الدعوة إلى المعنيين للمباشرة بتنظيف الأراضي كل ضمن نطاقه لحماية الثروة الحرجية، هذا ما اتفقنا عليه جميعًا منذ شهرين، شكرًا لعناصر الدفاع المدني وللجيش اللبناني وللأهالي الذين هبوا لإخماد الحريق في بلدة الشبانية، بيكفي جحيم ونار!".