لبنان

فقدان الورق الأبيض والقرطاسية في الوزارات

Lebanon 24
02-07-2021 | 00:05
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يشكو وزراء سياديون وخدماتيون من فقدان الورق الأبيض والقرطاسية والأغلفة في الوزارات المقصودة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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