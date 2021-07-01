لبنان

الموقف الخليجي من لبنان لم يتغيّر

Lebanon 24
01-07-2021 | 17:13
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كشفت مصادر ديبلوماسية رفيعة لـ "السياسة" الكويتية أن "أي تغيير في موقف الدول الخليجية تجاه لبنان، لن يحصل إذا لم يبادر لبنان إلى القيام بالخطوات التي تؤكد انفصاله عن "حزب الله"  الذي ينفذ الأجندة الإيرانية في المنطقة"، مشدّدة على أن "قرار العواصم الخليجية واضح بأن لا مساعدات للبنان، طالما بقي قراره بيد حزب إيران الذي يمسك بمفاصل البلد، وتالياً يخضع الجميع لمشيئته، على حساب الدولة والمؤسسات".
وأشارت إلى أن "البيان الأميركي الفرنسي السعودي الأخير، لا يبدي تفاؤلاً بجدية القيادات اللبنانية على إخراج البلد من الأزمات التي يواجهه"، ولافتة إلى أنه "ولو أنه سجل دخول سعودي على خط الأزمة اللبنانية، إلا أن هناك قناعة لدى الأطراف الثلاثة بوجود عجز كامل لدى المسؤولين اللبنانيين على إخراج لبنان من مأزقه، بعدما أدركت العواصم المعنية أنه ليس من السهولة التعامل مع الطبقة السياسية الموجودة".
المصدر: السياسة الكويتية
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