تسلسل الأحداث يدحض سيناريوهات باسيل حول اعتذار الحريري

اعتبرت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة عبر "اللواء" ان "كل ما يروّج من اخبار وسيناريوهات متعدّدة لاعتذار مرتقب للرئيس المكلف سعد الحريري، إنّما يقف خلفه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الذي يُعبّر من خلال ما يروّج عن تمنياته الشخصية بهذا الخصوص، في حين ان خيار الاعتذار كان مطروحاً منذ مدة، ضمن خيارات اخرى للخروج من ازمة التعطيل المقصود للتشكيل من قبل الفريق الرئاسي".واشارت المصادر إلى ان "ايهام الرأي العام بأن خيار إعتذار الحريري يحل الازمة، انّما هو محاولة لحرف الوقائع وتصوير المشكلة وكأنها باستمرار الرئيس المكلف بمهمته، بينما يدحض تسلسل الاحداث هذه التلفيقات والاكاذيب، ويدل بوضوح على ان مكمن الازمة هو في تجاوز رئيس الجمهورية للدستور ومهامه وإمعانه بتعطيل كل مساعي وجهود تشكيل الحكومة الجديدة".