المخاوف من انعكاسات الاعتذار تكثُر

أفادت مصادر سياسية مطلعة عبر "اللواء" ان "موقف رئيس الحكومة المكلف من الاعتذار وعدمه يتبلور بعد عودته من الخارج على ان الظرف والتوقيت متروكان له وحده مع العلم أن القرار الذي يتخذه يدرس تبعاته".

وقالت المصادر ان "المخاوف من انعكاسات الاعتذار تكثر لأن ما لم ينضج حل عن الشخصية المرشحة بعد الاعتذار فإن الملف الحكومي سيقفل من جديد".