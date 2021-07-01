لبنان

موضوع البطاقة التمويلية قد يعلّق

Lebanon 24
01-07-2021 | 17:49
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لاحظت المصادر عبر "اللواء" ان "موضوع البطاقة التمويلية الذي يحتاج الى قرار حكومي قد يعلق ما لم يحظ بموافقة الحكومة"، مشيرة الى انه "لا بد من انتظار القرار بشأن امكانية عقد جلسة لحكومة تصريف الاعمال من اجل الآلية التنفيذية".
وفهم من المصادر نفسها ان "الوضع برمته لا يزال في دائرة الخطر لأن تردّدات رفع الدعم ستبقى قائمة ما لم يكن هناك من حلول شاملة وسط مخاوف جدية على الاحتياطي الالزامي الذي تناقص الى حد الـ15 مليار دولار فقط".
المصدر: اللواء
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