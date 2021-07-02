لبنان

اللقاح الجامع

Lebanon 24
02-07-2021 | 04:17
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يبدو ان ما تفرقه السياسة يجمعه اللقاح ضد كورونا، فبعد مشاهدة نائب لـ "حزب الله" حضر امس نائب "القوات" شوقي الدكاش الى زحله لاخذ اللقاح في مركز خصصه النائب ميشال ضاهر للغاية.
 
(النهار)
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اللقاح

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