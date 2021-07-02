26
o
بيروت
26
o
طرابلس
22
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
20
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تجارة أسلحة
Lebanon 24
02-07-2021
|
04:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
لوحظ ازدهار تجارة الأسلحة الفردية وبأسعار خيالية، على خلفية ازدياد شعور اللبنانيين بافتقادهم الامان وخوفهم من الايام المقبلة.
(النهار)
مواضيع ذات صلة
بايدن: إيران لن تحصل أبداً على السلاح النووي خلال فترة حكمي
Lebanon 24
بايدن: إيران لن تحصل أبداً على السلاح النووي خلال فترة حكمي
02/07/2021 06:18:28
02/07/2021 06:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"اجتماع خلدة": حمل السلاح في الجبل "ممنوع"
Lebanon 24
"اجتماع خلدة": حمل السلاح في الجبل "ممنوع"
02/07/2021 06:18:28
02/07/2021 06:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان خلدة: تسليم المطلوبين من الجهتين ستتم الى القضاء الذي سيفصل بالقضايا والعقاب سيكون قاسيا لكل من يحمل السلاح بوجه اخيه في الطائفة الدرزية
Lebanon 24
بيان خلدة: تسليم المطلوبين من الجهتين ستتم الى القضاء الذي سيفصل بالقضايا والعقاب سيكون قاسيا لكل من يحمل السلاح بوجه اخيه في الطائفة الدرزية
02/07/2021 06:18:28
02/07/2021 06:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سعيد ل"الأنباء" الكويتية: لبنان ينهار بسبب هيمنة قوة السلاح
Lebanon 24
سعيد ل"الأنباء" الكويتية: لبنان ينهار بسبب هيمنة قوة السلاح
02/07/2021 06:18:28
02/07/2021 06:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
السلاح
تجارة الاسلحة
تابع
الأكثر قراءة
البنزين يرتفع من جديد.. إليكم جدول أسعار المحروقات
Lebanon 24
البنزين يرتفع من جديد.. إليكم جدول أسعار المحروقات
00:26 | 2021-07-01
01/07/2021 12:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لا حدود لسقف ارتفاع الدولار: هل يرفع التعميم 158 السعر في السوق الموازية؟
Lebanon 24
لا حدود لسقف ارتفاع الدولار: هل يرفع التعميم 158 السعر في السوق الموازية؟
07:00 | 2021-07-01
01/07/2021 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسود يليق بها.. شاهدوا إطلالة هيفا وهبي الأخيرة (صور)
Lebanon 24
الأسود يليق بها.. شاهدوا إطلالة هيفا وهبي الأخيرة (صور)
02:00 | 2021-07-01
01/07/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب من نوع آخر".. و"حزب الله" وإيران مستعدان
Lebanon 24
"حرب من نوع آخر".. و"حزب الله" وإيران مستعدان
03:30 | 2021-07-01
01/07/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد بسعر الدولار.. هكذا افتتحت السوق الموازية
Lebanon 24
ارتفاع جديد بسعر الدولار.. هكذا افتتحت السوق الموازية
02:37 | 2021-07-01
01/07/2021 02:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
23:00 | 2021-07-01
البابا يتوّج الإدانة العالمية لمسؤولي لبنان
23:00 | 2021-07-01
جولة الصباح الاخبارية: ترقب لما بعد الصرخة الفاتيكانية أمس... والبحث الحكومي في ما بعد الاعتذار
23:02 | 2021-07-01
فهمي لـ"نداء الوطن": أحداث طرابلس مُتوقّعة... ولا دليل على طابور خامس
23:13 | 2021-07-01
300 الف مغترب و150 ألف سائح عراقي في لبنان
23:12 | 2021-07-01
الثنائي الشيعي - الحريري: "الحلفاء الأعداء" نموذجاً
23:10 | 2021-07-01
حسمُ الحريري قريب
فيديو
"فولكس فاغن" تطرح "Passat" بنسختها العائلية المحدّثة في أسواق جديدة (فيديو)
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تطرح "Passat" بنسختها العائلية المحدّثة في أسواق جديدة (فيديو)
11:00 | 2021-07-01
02/07/2021 06:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تراقب لبنان عن كثب.. ولقاء نصرالله-هنية يرفع السقف
Lebanon 24
إسرائيل تراقب لبنان عن كثب.. ولقاء نصرالله-هنية يرفع السقف
06:30 | 2021-07-01
02/07/2021 06:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يسدد لكمات قوية لزميلته في برلمان عربي (فيديو)
Lebanon 24
نائب يسدد لكمات قوية لزميلته في برلمان عربي (فيديو)
02:00 | 2021-07-01
02/07/2021 06:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact