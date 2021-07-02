لبنان

الذهب في خطر؟

Lebanon 24
02-07-2021 | 04:20
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حذّر مرجع سياسي في إحدى جولاته، من بيع الذهب إذ أن معلوماته ومعطياته تؤشّر إلى هذا المنحى الخطير بعدما نهبت كل الاموال.
 
(النهار)
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