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لبنان
أزمة مياه
Lebanon 24
02-07-2021
|
04:22
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تقوم بعض مؤسسات المياه بافتعال أزمة انقطاع مياه عن بعض المناطق المكتظة بهدف الضغط على الجهات المانحة لإجبارها على الاستمرار بتمويل أشغال الصيانة والتشغيل.
(نداء الوطن)
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