لبنان

أزمة مياه

Lebanon 24
02-07-2021 | 04:22
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تقوم بعض مؤسسات المياه بافتعال أزمة انقطاع مياه عن بعض المناطق المكتظة بهدف الضغط على الجهات المانحة لإجبارها على الاستمرار بتمويل أشغال الصيانة والتشغيل.
 
(نداء الوطن)

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مياه

أزمة مياه

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