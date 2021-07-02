لا اجراءات

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لبنان
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Lebanon 24
02-07-2021
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04:23
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إستهجنت أوساط رقابية امتناع وزارة الاقتصاد والتجارة عن اتخاذ اي إجراء بهدف تحديد مخزون مستوردي المشتقات النفطية، معتبراً ان حدود الوزارة تنتهي عندما تبدأ مصالح الكارتيلات.
(نداء الوطن)
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