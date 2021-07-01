لبنان

مناسبة اجتماعية تتحول لإطلاق نار.. ماذا جرى في قبعيت؟

Lebanon 24
01-07-2021 | 23:44
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وقع اشكال في صالة الرابية في قبعيت عكار في إحدى المناسبات الاجتماعية وقد تطور الى اطلاق نار في الهواء، من دون أن يؤدي إلى تسجيل إصابات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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عكار

إطلاق نار

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