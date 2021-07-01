مناسبة اجتماعية تتحول لإطلاق نار.. ماذا جرى في قبعيت؟

وقع اشكال في صالة الرابية في قبعيت عكار في إحدى المناسبات الاجتماعية وقد تطور الى اطلاق نار في الهواء، من دون أن يؤدي إلى تسجيل إصابات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".