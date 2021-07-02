لبنان

سلسلة مداهمات للجيش في التبانة والقبة على خلفية اطلاق النار في الهواء

Lebanon 24
02-07-2021 | 00:36
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نفذت وحدات من الجيش سلسلة مداهمات على عدد من المنازل في منطقة التبانة والقبة بحثا عن مطلوبين على خلفية اطلاق النار في الهواء الذي يتكرر في الايام الاخيرة احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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