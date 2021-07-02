لبنان

حادث مروّع في بخعون وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان (صورة)

Lebanon 24
02-07-2021 | 13:11
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وقع حادث سير مروع على اوتوستراد بخعون الضنية بعد اصطدام سيارة بشاحنة.
 
وقد هرعت الاسعاف في الجمعية الطبية الاسلامية الى المكان. 
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حادث سير

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