لبنان

متحوّر "دلتا" في لبنان؟.. أبيض: الوضع ليس مطمئناً وحالات دخول المستشفى بدأت بالازدياد

Lebanon 24
02-07-2021 | 08:29
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أكّد مدير عام مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، الدكتور فراس أبيض، أنّ وضع "كورونا" في لبنان "ليس مطمئناً"، لافتاً إلى أنّ "وصول المتحوّر "دلتا" إلى لبنان لن يكون مفاجئاً". 
وكتب أبيض في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "وضع الكورونا في لبنان ليس مطمئنًا. فعدد حالات دخول المستشفى بدأت في الازدياد، وبالأمس، كان معدل الفحوصات الإيجابية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي 4%، وهو أعلى معدل منذ عدة أسابيع. كانت حالتان جديدتان بين عاملين في مجال الرعاية الصحية تم تطعيمهما بالكامل سابقًا".
وأضاف: "ومع ذلك، فإن معظم الحالات الجديدة المشخصة في المستشفى هي بين أفراد شباب غير ملقحين. هل وصل متحور "دلتا"؟ هذا لن يكون مفاجئاً. يطبق لبنان حاليًا سياسة الباب المفتوح في محاولة لجلب العملة الصعبة حيث الاقتصاد بأمس الحاجة لها، ويتم اتباع او تطبيق الحد الأدنى من اجراءات السلامة".
وختم: "وبالنظر إلى مشاكلنا الأخرى، فإن الكورونا بالمستويات الحالية ليس مصدر قلق كبير بالنسبة للبعض. هذا خطأ. ستسهل الأنشطة المتزايدة من انتشار جديد للعدوى. وعندما تبدأ الأعداد في الارتفاع، سيكون الأوان لاعادة السيطرة قد فات، واللقاحات وحدها لن تنقذنا. الطريق إلى الجلجلة طويل وشاق".
 
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