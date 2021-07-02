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لبنان
ستريدا جعجع: لقاء الفاتيكان فرصة فريدة لمساعدة لبنان في محنته المتمادية
Lebanon 24
02-07-2021
|
01:41
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ترأست النائبة ستريدا جعجع اجتماع الهيئة الإدارية لـ "مؤسسة جبل الأرز"، الذي عقد في معراب. وأكدت جعجع أن "لقاء الفاتيكان أمس بين قداسة البابا فرنسيس ورؤساء الكنائس في لبنان يمثل فرصة فريدة لمساعدة لبنان واللبنانيين في محنتهم المتمادية".
وقالت: "إن مبادرة الحبر الأعظم مشكورة تعني الكثير للبنانيين من مختلف الطوائف لأنها تصب في خانة الاهتمام الدائم بلبنان الرسالة المهدد بمخاطر داهمة. ولا بد للمواقف التي عبر ويعبر عنها البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، ليس باسم الموارنة فحسب، بل باسم جميع المسيحيين واللبنانيين المحبين والمخلصين لوطنهم، ان تجد الصدى الطيب، لأنه في هذه المواقف يحمل هموم الناس ويواصل الخط النضالي التاريخي لبكركي من اجل لبنان ومن أجل الإنسان في لبنان".
ولفتت إلى أن "الوضع الذي يعيشه الشعب اللبناني لا يطاق أبدا، والأسوأ من ذلك هو سواد قلوب ووجدان وضمائر المسؤولين في الدولة الذين لا يكترثون لما يعانيه الشعب من مآس ومظالم وفقر وجوع وعوز وتشرد على أبواب المستشفيات ومحطات الوقود والأفران"، مشيرة إلى أن "ما نشهده من مزايدات ما بين المسؤولين اليوم سببه الجوهري هو أن شغلهم الشاغل هو اللهث وراء مصالحهم السياسية الشخصية بغض النظر عن مصلحة الناس وكل ما يحاولون تسويقه عن حروب صلاحيات وما إلى هنالك، لا يعدو كونه حملات شعبوية هدفها الأول والأخير استنهاض أوضاعهم الشعبية المتهاوية بعد انتفاضة 17 تشرين والتبدل الكبير الذي شهده الرأي العام اللبناني".
وشددت على أن "الشعب أصبح اليوم في مكان والمسؤولين لا يزالون يعيشون في غياهب الماضي، وجل ما يقومون به التنافس في ما بينهم للقبض على مقاليد الحكم كاملا، بغية القبض على أنفاس الشعب الذي عزم الخيار على محاسبتهم في أول استحقاق ديمقراطي انتخابي"، واشارت إلى أننا "نكرر السؤال مع البطريرك الراعي للمسؤولين: تعطلون تأليف الحكومة بحجة الصلاحيات، عن أي صلاحيات تبحثون؟ هل إيجاد فرص العمل والحد من الهجرة وتأمين حقوق الشعب من ضمن هذه الصلاحيات؟"، لافتة إلى أن "موقف البطريرك العلني هذا مرده أداء المسؤولين الذي فاق أي تصور وخيال، بحيث أن لا صوت يعلو عندهم فوق صوت المحاصصة والفساد والمحسوبيات والمشاريع السياسية الشخصية".
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