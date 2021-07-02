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لبنان
دخان أسود كثيف يغطّي سماء طرابلس!
Lebanon 24
02-07-2021
|
02:12
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يغطّي دخان أسود كثيف سماء مدينة طرابلس نتيجة حرق الدواليب بالبور في سقي طرابلس لاستخراج الحديد منها.
وناشد الأهالي المعنيين وضع حد لهذه الظاهرة المتكررة نتيجة الضرر الذي يلحق بهم وبأطفالهم نتيجة تنشق هذه الروائح.
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