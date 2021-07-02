لبنان

حزب الله في اليرزة: متابعون للملف يشرحون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-07-2021 | 02:18
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أعطى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في إطلالته الاخيرة حيزا كبيرا للجيش ودوره لا سيما في ظل الازمات التي يمر بها لبنان، وتزامن كلام السيد مع زيارة قام بها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى اليرزة حيث التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون، علما ان مصادر الحزب ترى" ان زيارات الحزب الى اليرزة هي دورية ولم تنقطع يوماً".
ووفق المعلومات "فإن المؤسسة العسكرية اسوة بكل الاجهزة الامنية تحتاج اليوم واكثر من اي وقت مضى الى الدعم والمساندة في ظل الوضع الاقتصادي الضاغط على ضباط الجيش وجنوده. وفي وقت يجهد عناصر الجيش لحماية الامن والوطن، فإن اوضاعهم المعيشية باتت في الارض.
واذ رأت مصادر متابعة "ان ما يبعت على الايجابية اليوم ان الدول تنظم المؤتمرات لدعم الجيش، وتواصل تقديم المساعدات منعا لتفتيته، ولذلك فإن الاهمية اليوم تكمن في اهمية الحرص الدولي والداخلي من كل القوى المحلية لحفظ الجيش وتماسكه والذي يتظهر بشكل جلي، مع اشارة المصادر إلى أن علاقة حزب الله مع الجيش قوية وثابتة واللقاءات التي تعقد هي تأكيد التعاون والوقوف جنبا الى جنب في كل المحطات، لا سيما في الوقت الراهن، حيث هناك تنسيق اكبر بين الحزب والجيش".
وتختم المصادر المتابعة "صحيح ان الوضع الامني مضبوط الى حد كبير، لكن اي تفكك للاجهزة الامنية قد يعيد التهديدات الامنية الى الواجهة، الامر الذي يتطلب الوقوف الى جانب المؤسسة العسكرية وكل الاجهزة الامنية".

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