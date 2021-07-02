29
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
34
o
زحلة
33
o
بعلبك
29
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
حزب الله في اليرزة: متابعون للملف يشرحون
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
02-07-2021
|
02:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعطى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في إطلالته الاخيرة حيزا كبيرا للجيش ودوره لا سيما في ظل الازمات التي يمر بها لبنان، وتزامن كلام السيد مع زيارة قام بها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى اليرزة حيث التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون، علما ان مصادر الحزب ترى" ان زيارات الحزب الى اليرزة هي دورية ولم تنقطع يوماً".
ووفق المعلومات "فإن المؤسسة العسكرية اسوة بكل الاجهزة الامنية تحتاج اليوم واكثر من اي وقت مضى الى الدعم والمساندة في ظل الوضع الاقتصادي الضاغط على ضباط الجيش وجنوده. وفي وقت يجهد عناصر الجيش لحماية الامن والوطن، فإن اوضاعهم المعيشية باتت في الارض.
واذ رأت مصادر متابعة "ان ما يبعت على الايجابية اليوم ان الدول تنظم المؤتمرات لدعم الجيش، وتواصل تقديم المساعدات منعا لتفتيته، ولذلك فإن الاهمية اليوم تكمن في اهمية الحرص الدولي والداخلي من كل القوى المحلية لحفظ الجيش وتماسكه والذي يتظهر بشكل جلي، مع اشارة المصادر إلى أن علاقة حزب الله مع الجيش قوية وثابتة واللقاءات التي تعقد هي تأكيد التعاون والوقوف جنبا الى جنب في كل المحطات، لا سيما في الوقت الراهن، حيث هناك تنسيق اكبر بين الحزب والجيش".
وتختم المصادر المتابعة "صحيح ان الوضع الامني مضبوط الى حد كبير، لكن اي تفكك للاجهزة الامنية قد يعيد التهديدات الامنية الى الواجهة، الامر الذي يتطلب الوقوف الى جانب المؤسسة العسكرية وكل الاجهزة الامنية".
لبنان
رادار لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
لا حدود لسقف ارتفاع الدولار: هل يرفع التعميم 158 السعر في السوق الموازية؟
Lebanon 24
لا حدود لسقف ارتفاع الدولار: هل يرفع التعميم 158 السعر في السوق الموازية؟
07:00 | 2021-07-01
01/07/2021 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض.. كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض.. كم بلغ عصر اليوم؟
10:00 | 2021-07-01
01/07/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساءً
Lebanon 24
تعرفوا إلى سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساءً
13:42 | 2021-07-01
01/07/2021 01:42:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّكات مشبوهة وقرار أمني على الطاولة.. هل سيبدأ "فلتان الشارع"؟
Lebanon 24
تحرّكات مشبوهة وقرار أمني على الطاولة.. هل سيبدأ "فلتان الشارع"؟
06:00 | 2021-07-01
01/07/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة وائل كفوري تعترض على طريقة احتساب نفقة ابنتيها...هذا ما حصل معها
Lebanon 24
طليقة وائل كفوري تعترض على طريقة احتساب نفقة ابنتيها...هذا ما حصل معها
16:11 | 2021-07-01
01/07/2021 04:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
03:45 | 2021-07-02
وزارة موفقة بالوزير و"الرب راعيها"
03:35 | 2021-07-02
في قانا.. عُثر عليه جثّة داخل منزله!
03:30 | 2021-07-02
ترقّب لساعة "الانفجار الكبير".. هكذا ستتعامل واشنطن مع لبنان
03:18 | 2021-07-02
حالته حرجة.. نقل عسكري في الجيش إلى المستشفى (صورة)
03:17 | 2021-07-02
محطة في عكار تفكّ مكنات تعبئة البنزين.. اليكم التفاصيل (صورة)
03:15 | 2021-07-02
الضغط الشعبي سيزداد.. بقرار!
فيديو
"فولكس فاغن" تطرح "Passat" بنسختها العائلية المحدّثة في أسواق جديدة (فيديو)
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تطرح "Passat" بنسختها العائلية المحدّثة في أسواق جديدة (فيديو)
11:00 | 2021-07-01
02/07/2021 10:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تراقب لبنان عن كثب.. ولقاء نصرالله-هنية يرفع السقف
Lebanon 24
إسرائيل تراقب لبنان عن كثب.. ولقاء نصرالله-هنية يرفع السقف
06:30 | 2021-07-01
02/07/2021 10:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يسدد لكمات قوية لزميلته في برلمان عربي (فيديو)
Lebanon 24
نائب يسدد لكمات قوية لزميلته في برلمان عربي (فيديو)
02:00 | 2021-07-01
02/07/2021 10:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact