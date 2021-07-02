لبنان

هذا ما قالته غادة عون عن ملف القرض الحسن!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-07-2021 | 09:53
A-
A+
Doc-P-838887-637608165240497023.jpg
Doc-P-838887-637608165240497023.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّدت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر "تويتر": "رجاء يا حضرة النائب والزميل السابق تمهل قليلا. اما اذا اردت ان تعرف ماذا فعلت بملف القرض الحسن فانصحك ان تسأل اولا مدعي عام التمييز ماذا فعل بهذا الملف. ثم ماذا فعلت حضرتك لاقرار قوانين تعيد الاموال المنهوبة والمسلوبة للشعب. فبدل ان تلعن الظلمة وتفتري على قاض أضىء اقله شمعة".
من جهته، ردّ عضو تكتّل "الجمهورية القوية"، النائب جورج عقيص على القاضية عون، قائلاً في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "كم مخالفة ومهاترة وذهول وتعمية بامكانكِ ان ترتكبين في تويت واحد؟ هل تتوقعين ان اردّ عليكِ وادخل معك في سجال تتمنيه، لأن امثالك لا يخوضون الا الحروب الجانبية لا الحقيقية؟ كم انت واهمة!". 
 
 
وكان عقيص وهو قاض سابق انتقد الانتقائية في عمل القاضية عون والطريقة التي تتبعها في مقاربة الملفات.

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2021-07-02
05:15 | 2021-07-02
05:45 | 2021-07-02
05:39 | 2021-07-02
05:34 | 2021-07-02
05:05 | 2021-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website