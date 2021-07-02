هذا ما قالته غادة عون عن ملف القرض الحسن!

غرّدت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر "تويتر": "رجاء يا حضرة النائب والزميل السابق تمهل قليلا. اما اذا اردت ان تعرف ماذا فعلت بملف القرض الحسن فانصحك ان تسأل اولا مدعي عام التمييز ماذا فعل بهذا الملف. ثم ماذا فعلت حضرتك لاقرار قوانين تعيد الاموال المنهوبة والمسلوبة للشعب. فبدل ان تلعن الظلمة وتفتري على قاض أضىء اقله شمعة".

من جهته، ردّ عضو تكتّل "الجمهورية القوية"، النائب جورج عقيص على القاضية عون، قائلاً في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "كم مخالفة ومهاترة وذهول وتعمية بامكانكِ ان ترتكبين في تويت واحد؟ هل تتوقعين ان اردّ عليكِ وادخل معك في سجال تتمنيه، لأن امثالك لا يخوضون الا الحروب الجانبية لا الحقيقية؟ كم انت واهمة!".

وكان عقيص وهو قاض سابق انتقد الانتقائية في عمل القاضية عون والطريقة التي تتبعها في مقاربة الملفات.