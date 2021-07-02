لبنان

يشتريان المازوت المدعوم لبيعه في "السوق السوداء".. و"المعلومات" بالمرصاد!

Lebanon 24
02-07-2021 | 03:00
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "في إطار مكافحة عمليات تهريب المحروقات المدعومة وبيعها في السوق السوداء، ومن خلال تكثيف عمليات المراقبة والرصد التي تقوم بها دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي على الطرقات والمسالك التي يمكن أن تستخدم لتنفيذ هذه العمليات، تمكّنت بتاريخ 22-6-2021، من ضبط صهريجَين محمّلَين بمادة المازوت المدعوم، الأول في محلّة جسر عرقا، يحتوي على كمية /15/ ألف ليتر، والثاني في بلدة البيرة – عكّار ويحتوي على كمية /17/ ألف ليتر. وأوقفت السائقين، وهما:
- ح. أ. (من مواليد عام 1977، لبناني).

-  ع. خ. (من مواليد عام 1961، لبناني).

بالتحقيق معهما، اعترفا بشراء المازوت المدعوم وبيعه في "السوق السوداء" بأسعار تفوق السعر الرسمي المحدّد، بالاشتراك مع آخرين.

 كما اعترف الأول بنقل كميّات من المازوت إلى محطة محروقات غير قانونية في بلدة الجومة–عكّار، يستثمرها المدعو: - ع. ع. (من مواليد عام 1983، لبناني) الذي اعترف بما نُسِب إليه.

تمّ ختم المحطّة بالشمع الأحمر، وضُبِطت كميات المازوت المدعومة.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص، لكشف جميع المتورطين".
 
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