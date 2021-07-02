الضغط الشعبي سيزداد.. بقرار!

اكدت مصادر مطلعة "إن الضغط الشعبي الذي يحصل من خلال التظاهرات والاحتجاجات التي يقوم بها مواطنون ستتكثف في الايام المقبلة، بقرار من "بعض القوى" لزيادة زخم التحركات وتوجيهها بإتجاهات معينة".

اضافت المصادر" ان بعض الاحزاب المنضوية في صفوف" قوى الثامن من اذار" تستعد لبدء عملية احتجاجية منظمة بهدف توجيه اي حراك شعبي، ضد المصارف ومن اجل الضغط على الحكومة لاتخاذ قرارات مرتبطة بالاستثمارات الروسية واستيراد النفط من ايران".