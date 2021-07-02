حالته حرجة.. نقل عسكري في الجيش إلى المستشفى (صورة)

نقل العسكري في الجيش عدنان يونس الى مستشفى المنلا في طرابلس بحالة حرجة بعد اصطدامه بحاويات نفايات فجر اليوم موجودة وسط الطريق عند دوار ابو علي في طرابلس وذلك اثناء توجهه الى مركز خدمته على متن دراجته النارية.





ويذكر ان المصاب من سكان منطقة ابي سمراء شارع حسون. ويذكر ان المصاب من سكان منطقة ابي سمراء شارع حسون.