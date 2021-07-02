محطة في عكار تفكّ مكنات تعبئة البنزين.. اليكم التفاصيل (صورة)

بعد الاشكالات الامنية المتكررة في محطة المصري في العبدة - عكار، وعدم مراعاة القانون والالتزام بالدور وعدم وضع عناصر امنية، عمدت المحطة الى فكّ مكنات تعبئة البنزين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".