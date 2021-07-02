لبنان

محطة في عكار تفكّ مكنات تعبئة البنزين.. اليكم التفاصيل (صورة)

Lebanon 24
02-07-2021 | 10:17
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بعد الاشكالات الامنية المتكررة في محطة المصري في العبدة - عكار، وعدم مراعاة القانون والالتزام بالدور وعدم وضع عناصر امنية، عمدت المحطة الى فكّ مكنات تعبئة البنزين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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