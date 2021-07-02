في عين قانا.. عُثر عليه جثّة أمام مدخل منزله!

عثر صباحا على جثة "ع.ا.م" (45 عاما) مصابة بطلق ناري في الرأس، أمام مدخل منزله في بلدة عين قانا في منطقة اقليم التفاح.وحضرت الى المكان دورية من مخفر قوى الأمن الداخلي في جباع والادلة الجنائية، وباشرت التحقيق.