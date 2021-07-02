لبنان

في عين قانا.. عُثر عليه جثّة أمام مدخل منزله!

Lebanon 24
02-07-2021 | 03:35
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عثر صباحا على جثة "ع.ا.م" (45 عاما) مصابة بطلق ناري في الرأس، أمام مدخل منزله في بلدة عين قانا في منطقة اقليم التفاح.

وحضرت الى المكان دورية من مخفر قوى الأمن الداخلي في جباع والادلة الجنائية، وباشرت التحقيق.
 
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لبنان

جثة

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