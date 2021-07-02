وزارة موفقة بالوزير و"الرب راعيها"

لوحظ ان وزيرا يتولى احدى الوزارات الاساسية التي هي على علاقة وثيقة بالقضايا الاقتصادية والمطلبية هو في شبه اجازة ايضا ما خلا "اطلالات نوعية" لاعلان رفع سعر سلعة حيوية، او لاطلاق مواقف استفزازية تُقابل دوما باطلاق الشتائم والانتقادات بحقه، وآخرها"تخبيصة قضائية" لم يسبقه احد اليها في ملف بات قضية رأي عام.

وتجمع التعليقات على "ان الوزير المعني لم يكن تعيينه ابدا نعمة على اللبنانيين".