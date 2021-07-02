وقفة احتجاجية لطلاب "اللبنانية" والشهادات الرسمية في طرابلس

قطع عدد من طلاب "الجامعة اللبنانية" الطريق العام عند مستديرة ساحة "النور" بالقرب من سراي طرابلس، احتجاجاً على تردي الاوضاع الاقتصادية الصعبة وعلى ارتفاع اسعار النقل للطلاب.



ورفع المعتصمون لافتات تطالب المسؤولين بـ"ايجاد حلول لطلاب الجامعة اللبنانية، وتأمين ادنى شروط المتطلبات اليومية للطالب، ولوحوا باتخاذ اجراءات تصعيدية، وسط حضور لعناصر الجيش التي عملت على تسهيل حركة المرور".

كما نفذ طلاب الشهادات الرسمية "البروفيه" والثانوي المهني والتعليمي وفقة احجاجية في ساحة "النور" رفضاً لقرار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، طارق المجذوب، بإجراء الامتحانات الرسمية في ظلّ هذه الأوضاع الصعبة والتي تمرّ بها البلاد.