"التيار" يعيد تصويب خطاب مناصريه

قالت مصادر مطلعة ان قياديي التيار الوطني الحر يعملون بشكل كبير على ضبط خطاب القاعدة الشعبية العونية كي لا تنجر الى خطاب يعادي لـ"حزب الله" كما حصل في المرحلة الماضية.

اضافت المصادر "ان التيار يؤكد لمحازبيه ان حزب الله" لديه اعتبارات سياسية مفهومة، لكنه في العمق يقف الى جانب الرئيس ميشال عون ورئيس التيار جبران باسيل حتى لو حصلت تمايزات شكلية.