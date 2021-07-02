لبنان

اعتصام لموظفي مستشفى البوار الحكومي ومطالبة بتطبيق مرسوم سلسلة الرتب والرواتب

Lebanon 24
02-07-2021 | 11:29
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اعتصم موظفو مستشفى البوار الحكومي، أمام مدخل المستشفى إحتجاجا على تردي الوضع الإقتصادي والمعيشي.

وطالبوا بـ"الإسراع في تطبيق مرسوم سلسلة الرتب والرواتب، بعد رفض الادارة دفع المفعول الرجعي، وأن يشملهم التعميم الرقم 5 الذي يطالب الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات باعتماد المداورة بنسبة حضور لا تقل عن 50 في المئة، إنطلاقا من الواقع الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا، وبسبب غلاء أسعار المحروقات، وكلفة التنقلات، خصوصا وأن أكثرية الموظفين هم من خارج قضاء كسروان.
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