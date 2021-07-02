لبنان

مليون و56 ألف ليرة بدل نقل شهري.. "فقط لا غير"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-07-2021 | 11:37
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بعد الارتفاع الأخير لأسعار المحروقات وارتفاع تعرفة السرفيس والفانات والباصات، باتت كلفة بدل النقل تتخطى الحد الأدنى للأجور (محدد بـ675 ألف ليرة)، بـ381 ألف ليرة. 
وفي التفاصيل أنّ أحدهم أجرى عملية حسابية بسيطة، مفترضاً أن موظفاً يقيم في صيدا ويعمل في بيروت. 
وإذا أراد الموظف استقلال "سرفيس" من بيته إلى ساحة النجمة، فسيدفع 8 ألف ليرة. أضف إليها 8 آلاف ليرة من صيدا إلى الكولا، و8 آلاف ليرة غيرها بدل "سرفيس" من الكولا إلى مكان عمله. 
هذا يعني أنّه سيتعين عليه دفع 48 ألف ليرة يومياً، أو مليون و50 ألف ليرة، على أساس 22 يوم عمل.

لبنان

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