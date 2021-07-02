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لبنان
القاضية عون ادعت على شركة PWC لتمنعها عن تسليمها معلومات
Lebanon 24
02-07-2021
|
04:40
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ادعت على شركة PWC ممثلة بالمفوض بالتوقيع أندريه رحيم بموجب المادة 380 من قانون العقوبات، وطلبت إصدار ورقة طلب وبلاغ بحث وتحر مدته 10 أيام، وذلك بعد تمنع موظفي الشركة عن تسليمها المعلومات المطلوبة متذرعين بموضوع السرية المصرفية.
وكانت القاضية عون حضرت إلى الشركة في الحازمية اليوم الجمعة، في حضور ممثل عن "صرخة المودعين الحقوقية" نور بزي. وأجرت جلسة خبراء وتم التثبت مما ذكره الخبير المعني بأن المعلومات التي سلمتها الشركة في وقت سابق، سواء تلك الموجودة على جهاز الكمبيوتر المسلم أو أوراق العمل المسلمة والمستندات الثبوتية التي اعتمدت لإصدار التقرير، يشوبها النقص وبحاجة إلى المزيد من المعلومات لاستكمالها.
ولفت الموظفون في الشركة إلى أنهم سلموا كل ما هو مسموح لهم تسليمه نظرا لكونهم ملتزمين السرية المصرفية، إلا أن القاضية عون أكدت أن قانوني النقد والتسليف وتنظيم مهنة الصرافة يناقضان ذلك.
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