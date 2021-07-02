مواطنون قطعوا أوتوستراد الشماع في صيدا جزئيا

قطع عدد من المواطنين الطريق جزئيا بسياراتهم، احتجاجا على نفاد مخزون البنزين بعد انتظارهم طويلا امام احدى المحطات على أوتوستراد الشماع في حارة صيدا، مما أدى إلى زحمة سير خانقة، لا سيما للسيارات المتوجهة من عبرا ومجدليون في شرق مدينة صيدا الى حارة صيدا والمدينة، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".