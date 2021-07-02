لبنان

ذهبوا لسحب 400 دولار "فريش".. هكذا ردّت المصارف

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-07-2021 | 12:15
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على الرغم من دخول تعميم مصرف لبنان الذي يحمل الرقم 158 حيز التنفيذ (ابتداءً من 1 تموز)، تمتنع مصارف عن العمل به. 
وفي التفاصيل أنّ مواطنين قصدوا مصارف أملاً في الحصول على 400 دولار نقداً و400 غيرها على سعر المنصة، ولكن من دون جدوى. وبحسب ما أوضح المودعون، فإنّ المصارف طلبت منهم العودة في وقت لاحق، عبر تحديد تواريخ معينة. 
كذلك، عمدت مصارف إلى وضع شروط أخرى تختلف مع تلك الواردة في التعميم، سعياً منها إلى تعقيد عملية السحب، بحسب المودعين. 
يُذكر أنّ بعض المصارف ألغت إمكانية سحب ودائع الدولار وفق سعر 3900 (التعميم 151) من على شاشات صرافاتها الآلية. 
يُشار إلى أنّ تعميم "المركزي" يشمل أصحاب الودائع المكوّنة بالعملات الأجنبية في الحسابات المفتوحة قبل 31/10/2019. ويحصل هؤلاء، بموجب نص التعميم، على مبلغ 400 دولار "فريش" شهرياً إضافة الى 400 دولار بالليرة يتم احتسابها على السعر المحدد على منصة الصيرفة، وتدفع 50% نقداً و50% بواسطة البطاقات المصرفية.

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