لبنان

رئيس الحزب السرياني: ممنوع الاستسلام واليأس واللامبالاة

Lebanon 24
02-07-2021 | 05:03
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وزع حزب الاتحاد السرياني، في مقره العام في سد البوشرية، المساعدات المالية الشهرية على 200 عائلة من العائلات الاكثر حاجة، ضمن مشروع التوأمة بدعم من مجلس بيت نهرين القومي الذي ينضوي الحزب تحت لوائه.

واعتبر رئيس الحزب ابراهيم مراد، في تصريح، أن "الطغمة الحاكمة اوصلت لبنان وشعبه الى جهنم كما وعدت"، وقال: "لم يعرف لبنان في تاريخه حكاما ومسؤولين مجرمين حاقدين ظالمين فاسدين جائعين يعملون ليل نهار على إبادة شعب وتحطيم كيان كما فعل ويفعل حفنة من الخونة العملاء المجرمين يسمونهم حكاما ومسؤولين وقادة وزعماء في بلدي الجريح المحتل لبنان".

وتابع: "ممنوع الاستسلام واليأس واللامبالاة، مشكلتنا الجوهرية هي الاحتلال الايراني عبر ازلامه والعملاء لا لتضييع البوصلة، علينا المقاومة والصمود مهما كانت الاثمان، علينا التكاتف والوحدة والحفاظ على تضحيات الاف الشهداء والمعوقين والاسرى. علينا التشبه بنضالاتهم ومقاومتهم ".

واكد "الحاجة لتشكيل جبهة سيادية خارج المصالح الحزبية والشخصية لنقلب الجحيم الذي وضعنا فيه الى بداية حياة وأمل ورجاء، المجتمع الدولي وقادة العالم ينتظرون وحدتنا ليتحركوا جديا لمساعدتنا".


المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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