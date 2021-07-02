تخلية سبيل فياض والحاج في ملف المرفأ

أصدر المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار قراراً بتخلية سبيل الرائد في الأمن العام داود فياض والمهندسة نايلة الحاج المسؤولة في الشركة المتعهدة لأعمال صيانة العنبر رقم ١٢ في حرم المرفأ.