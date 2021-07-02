لبنان

تخلية سبيل فياض والحاج في ملف المرفأ

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-07-2021 | 12:34
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أصدر المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار قراراً بتخلية سبيل الرائد في الأمن العام داود فياض والمهندسة نايلة الحاج المسؤولة في الشركة المتعهدة لأعمال صيانة العنبر رقم ١٢ في حرم المرفأ.
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