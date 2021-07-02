الأب خنيصر يكشف موعد إنحسار الكتلة الحارة التي تضرب لبنان

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" أنّ الكتلة الحارة التي تضرب لبنان حالياً، ستنحسر مساء السبت، بحيث ستتراجع درجات الحرارة مساء السبت بمعدل درجتين ساحلاً و اربع درجات بقاعاً.

وقال الأب خنيصر: "يستمر تدّفق الرياح المدارية الساخنة من الصحراء الإفريقية الكبرى نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط حتى ظهر يوم السبت، بحيث ستنحسر فجر الأحد ويتحوّل الطقس الى معتدل حتى يوم الاربعاء المقبل، وذلك، بسبب عبور منخفض جوّي عاصف وبارد تركيا وقد ينتج عنه الكثير من الفيضانات والسيول بخاصة في المناطق الشمالية وحوض بحر الأسود.

طقس يوم الجمعة، حار بخاصة في البقاع.

طقس يوم السبت حار ومشمس، تتراجع درجات الحرارة مساء بمعدل درجتين ساحلاً و اربع درجات بقاعاً".

وبحسب الأب خنيصر يبدو ان شهر تموز سيحمل طقساً معتدلاً الى حار نسبياً بسبب تضارب التيارات القطبية التي تسلك خط غرب روسيا ووسط اوروبا وشمال افريقيا مع الرياح الصحراوية الصاعدة من ليبيا ومصر، الأمر الذي قد يخفف من حدّة التيارات المدارية اللاهبة نحو المنطقة، فتتراوح درجات الحرارة في القسم الاوّل من هذا الشهر بين 31 و 34 ساحلاً و 32 و 35 بقاعاً.