درويش: مبادرة البابا فرنسيس تجاه لبنان سامية وتعكس موقع بلدنا في قلبه وعقله

مبادرة #البابا_فرنسيس اتجاه #لبنان سامية وتعكس موقع لبنان في قلبه وعقله وليست بجديدة فقد وجدت هذا الاهتمام خلال لقائي به في #الفاتيكان ولكن رسالته اليوم تشكل دعوة صريحة الى العالم لعدم ترك هذا البلد وشعبه في مهب الريح واعادة احتضانه دولياً وتحييده عن صراعات المصالح الدولية. pic.twitter.com/EQuqaMIJ8L
— MP Ali Darwish (@alidarwish72) July 2, 2021
مبادرة #البابا_فرنسيس اتجاه #لبنان سامية وتعكس موقع لبنان في قلبه وعقله وليست بجديدة فقد وجدت هذا الاهتمام خلال لقائي به في #الفاتيكان ولكن رسالته اليوم تشكل دعوة صريحة الى العالم لعدم ترك هذا البلد وشعبه في مهب الريح واعادة احتضانه دولياً وتحييده عن صراعات المصالح الدولية. pic.twitter.com/EQuqaMIJ8L