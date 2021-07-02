درويش: مبادرة البابا فرنسيس تجاه لبنان سامية وتعكس موقع بلدنا في قلبه وعقله

غرد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب الدكتور علي درويش عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مبادرة البابا فرنسيس تجاه لبنان سامية وتعكس موقع لبنان في قلبه وعقله وليست بجديدة، فقد وجدت هذا الاهتمام خلال لقائي به في الفاتيكان، ولكن رسالته اليوم تشكل دعوة صريحة الى العالم لعدم ترك هذا البلد وشعبه في مهب الريح واعادة احتضانه دوليا وتحييده عن صراعات المصالح الدولية".

مبادرة #البابا_فرنسيس اتجاه #لبنان سامية وتعكس موقع لبنان في قلبه وعقله وليست بجديدة فقد وجدت هذا الاهتمام خلال لقائي به في #الفاتيكان ولكن رسالته اليوم تشكل دعوة صريحة الى العالم لعدم ترك هذا البلد وشعبه في مهب الريح واعادة احتضانه دولياً وتحييده عن صراعات المصالح الدولية. pic.twitter.com/EQuqaMIJ8L — MP Ali Darwish (@alidarwish72) July 2, 2021

وأرفق درويش تغريدته بصورة جمعته مع البابا فرنسيس خلال زيارته الى الفاتيكان السنة الماضية. وأرفق درويش تغريدته بصورة جمعته مع البابا فرنسيس خلال زيارته الى الفاتيكان السنة الماضية.