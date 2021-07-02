كيف علّق بري على الصلاة من أجل لبنان في الفاتيكان؟

ورأى بري أنها دعوة صادقة من أهل الارض لرب السماء، وسأل: "هل لازال هناك من مساحة نسمع فيها نداء الأرض والسماء لإنقاذ لبنان الوطن والرسالة؟"

وكان بري عرض الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة المتحدة خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة القائم بالأعمال في السفارة البريطانية في لبنان مارتين لوغدين .



