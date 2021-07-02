30
o
بيروت
41
o
طرابلس
32
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
34
o
النبطية
35
o
زحلة
35
o
بعلبك
33
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
كيف علّق بري على الصلاة من أجل لبنان في الفاتيكان؟
Lebanon 24
02-07-2021
|
12:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعليقاً على الصلاة من أجل
لبنان
في
الفاتيكان
، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري "فلنلاقي ذلك الدعاء وتلك النوايا الصادقة بالعمل الصادق لإنقاذ لبنان وإنزاله عن جلجلة المصالح الشخصية والاحقاد".
ورأى بري أنها دعوة صادقة من أهل الارض لرب السماء، وسأل: "هل لازال هناك من مساحة نسمع فيها نداء الأرض والسماء لإنقاذ لبنان الوطن والرسالة؟"
وكان بري عرض الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة المتحدة خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة القائم بالأعمال في السفارة البريطانية في لبنان مارتين لوغدين .
تابع
الأكثر قراءة
طليقة وائل كفوري تعترض على طريقة احتساب نفقة ابنتيها...هذا ما حصل معها
Lebanon 24
طليقة وائل كفوري تعترض على طريقة احتساب نفقة ابنتيها...هذا ما حصل معها
16:11 | 2021-07-01
01/07/2021 04:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ذهبوا لسحب 400 دولار "فريش".. هكذا ردّت المصارف
Lebanon 24
ذهبوا لسحب 400 دولار "فريش".. هكذا ردّت المصارف
05:15 | 2021-07-02
02/07/2021 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض.. كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض.. كم بلغ عصر اليوم؟
10:00 | 2021-07-01
01/07/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساءً
Lebanon 24
تعرفوا إلى سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساءً
13:42 | 2021-07-01
01/07/2021 01:42:04
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة لملكة جمال لبنان مع سامي الجميّل.. وهكذا علّقت!
Lebanon 24
صورة لملكة جمال لبنان مع سامي الجميّل.. وهكذا علّقت!
08:03 | 2021-07-01
01/07/2021 08:03:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:32 | 2021-07-02
جريحة في حادث سير في بخعون ـ الضنية
07:27 | 2021-07-02
شبكة تقوم بتصنيع المخدرات وتهريبها الى الخارج في عهدة مخابرات الجيش
07:23 | 2021-07-02
فريد الخازن: الفاتيكان لا تُقدم على خطوة لمجرد تسجيل موقف انما لتسجيل نتائج ايجابية
07:15 | 2021-07-02
عون تابع الوضع في المطار.. وهذا ما طلبه من المسؤولين
07:10 | 2021-07-02
خطار وملحق الامن الداخلي الفرنسي يسلمان إفادات إلى خريجي دورة إطفاء حرائق الغابات
07:05 | 2021-07-02
معرض الكتاب في طرابلس في يومه الثاني:استقبالات وتوقيع كتب
فيديو
تلقى جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا.. وهذا ما حصل معه! (فيديو)
Lebanon 24
تلقى جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا.. وهذا ما حصل معه! (فيديو)
05:46 | 2021-07-02
02/07/2021 14:44:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تطرح "Passat" بنسختها العائلية المحدّثة في أسواق جديدة (فيديو)
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تطرح "Passat" بنسختها العائلية المحدّثة في أسواق جديدة (فيديو)
11:00 | 2021-07-01
02/07/2021 14:44:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تراقب لبنان عن كثب.. ولقاء نصرالله-هنية يرفع السقف
Lebanon 24
إسرائيل تراقب لبنان عن كثب.. ولقاء نصرالله-هنية يرفع السقف
06:30 | 2021-07-01
02/07/2021 14:44:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact