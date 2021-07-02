لبنان

كيف علّق بري على الصلاة من أجل لبنان في الفاتيكان؟

Lebanon 24
02-07-2021 | 12:51
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تعليقاً على الصلاة من أجل لبنان في الفاتيكان، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري "فلنلاقي ذلك الدعاء وتلك النوايا الصادقة بالعمل الصادق لإنقاذ لبنان وإنزاله عن جلجلة المصالح الشخصية والاحقاد".
 
ورأى بري أنها دعوة صادقة من أهل الارض لرب السماء، وسأل: "هل لازال هناك من مساحة نسمع فيها نداء الأرض والسماء لإنقاذ لبنان الوطن والرسالة؟"
 
وكان بري عرض الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة المتحدة خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة القائم بالأعمال في السفارة البريطانية في لبنان مارتين لوغدين .  

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