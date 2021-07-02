مشروع معماري من الجامعة اللبنانية على لائحة الشرف في مباراة عالمية

اعلنت كلية الفنون الجميلة والعمارة - الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية في بيان، انه "تم ادراج مشروع معماري للدكتور خالد أبو طعام (أستاذ في الكلية) ضمن لائحة الشرف لأفضل المشاريع المشاركة في المباراة المعمارية العالمية (TINY LIBRARY 2021) التي أطلقتها منصة (volumezerocompetitions) وأعلنت نتائجها في 30 حزيران 2021".واشار البيان الى ان "المباراة حاكت تصميم مكتبة صغيرة تتسع لمئة شخص وتحتوي على مواد القراءة التقليدية كما على التكنولوجيا الحديثة مثل الكتب الإلكترونية والصوتية والسمعية والبصرية، وتستطيع لعب دور خلية تفكير مركزي للمجتمعات المحلية وتعزيز التفاعل العام وتطوير المجتمع. وكان على المشاركين اختيار موقع في سياق حضري أو ريفي لاقتراح تصميمهم، فاختار أبو طعام وفريقه المعماري موقعا محاذيا لدرج الفن (Escalier de l'Art) في منطقة الجميزة - التي تعتبر واحدة من أكثر الأحياء سحرا في بيروت، وتتمتع بطابع فني وتراثي وثقافي. وتمحورت فكرة المشروع حول تطوير مفهومي الشفافية والتفاعل مع المحيط المباشر من خلال مد الدرج الى داخل المكتبة واستخدام الدرجات كمنطقة للتجمع والجلوس".يذكر أن الفريق المعماري، الذي يضم الدكتور ابو طعام وكاترين زلزلي وعلي العفي ويكاتيرينا أبو طعام، كان قد فاز بتاريخ 8 حزيران 2021 بالجائزة الأولى في المسابقة المعمارية العالمية (Ethiopian Satellite Preschool) التي نظمتها المنصة المعمارية (Archstorming) فضلا عن عدة جوائز في مسابقات معمارية عالمية سابقة.