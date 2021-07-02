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لبنان
معرض الكتاب في طرابلس في يومه الثاني:استقبالات وتوقيع كتب
Lebanon 24
02-07-2021
|
14:05
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تستمر فعاليات معرض الكتاب الـ47 الذي تقيمه الرابطة الثقافية في قاعاتها في طرابلس، لليوم الثاني على التوالي.
فقد استقبل رئيس الرابطة الدكتور رامز الفري رئيس رابطة خريجي الأزهر في لبنان الشيخ طارق اللحام على رأس وفد من العاصمة بيروت، ورئيس بلدية بقاعصفرين الضنية بلال ذود، وكان تشديد على "أهمية هذا الحدث الثقافي والاجتماعي الذي يعيد الحياة الى مدينة طرابلس وأن الأغلبية الساحقة من الطرابلسيين ترفض كل أشكال الفوضى التي يحاول البعض نشرها في المدينة".
وأقيمت جلسة حوارية بعنوان "قلب المعادلة" شارك فيها الفري والأب ابراهيم سروج، الاعلامي عماد العيسى، ربيع العمري، عبد الله خالد، محمود حرفوش، عبد الرزاق عواد والدكتور قاسم زعانيين الذي قدم من غزة.
وتم توقيع الكتب الآتية: "مجتمع النهر وساحة التل في طرابلس" لرئيس المجلس الثقافي للبنان الشمالي صفوح منجد، "الفرصة الأخيرة" للطالبة إسراء الأسمر في جناح منتدى شاعر الكورة الخضراء عبد الله شحادة الثقافي. "قصص لا تليق بالأنبياء" للشيخ طارق اللحام في جناح الرابطة. "امرأة البامبو" للشاب نور غنطوس، في جناح صندوق الأحلام وديوان شعري لشاعر الميناء الشعبي مصطفى غنوم بعنوان "جوع وموجوع" في جناح جمعية الوفاق الثقافية.
تستمر نشاطات المعرض حتى الاحد 11 تموز، يوميا من الساعة الثالثة وحتى الثامنة مساء في قاعات الرابطة شارع الثقافة طرابلس.
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