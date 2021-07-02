لبنان

خطار وملحق الامن الداخلي الفرنسي يسلمان إفادات إلى خريجي دورة إطفاء حرائق الغابات

Lebanon 24
02-07-2021 | 14:10
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سلم المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار الى جانب ملحق الأمن الداخلي لدى السفارة الفرنسية فابريس غروسير في مكتبه صباح اليوم، إفادات الى العناصر الذين أنهوا دورة تدريبية امتدت لأسبوعين انطلاقا من 21 حزيران في مركز التدريب في حمانا، وذلك ضمن برنامج التعاون مع السفارة الفرنسية في بيروت الهادف إلى رفع مستوى الجهوزية لدى عناصر الدفاع المدني اللبناني. وقد تمحورت بحسب بيان وزعته المديرية العامة للدفاع المدني، حول التدريب على إطفاء حرائق الغابات /المستوى الثاني والتي أسفرت في نهايتها عن تأسيس فرق من المدربين من بين عناصر الدفاع المدني.

وتوجه العميد خطار إلى الخريجين بالتهنئة، مثنيا على المستوى المتقدم الذي أظهروه خلال متابعة التدريبات وفقا لتقييم المدربين. وشدد على "ضرورة نقل المعلومات المكتسبة خلال الدورة إلى المتطوعين في المراكز لنشر التقنيات الحديثة في إطفاء الحرائق على أوسع نطاق ممكن". 

وأوضح "أن عجلة الدورات التدريبية عادت لتنطلق بوتيرة متصاعدة، بعد أن كانت قد توقفت قسرا في الفترة الماضية، التزاما لاجراءات الوقاية من جائحة كورونا".

بدوره، خاطب غروسير المتطوعين مهنئا على الالتزام والإنضباط الذي أظهروه خلال التدريب ، ومتمنيا استكمال التزود بمزيد من المعلومات تعزيزا لقدراتهم".

 
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