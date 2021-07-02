لبنان

عون تابع الوضع في المطار.. وهذا ما طلبه من المسؤولين

Lebanon 24
02-07-2021 | 07:15
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تابع رئيس الجمهورية ميشال عون اجراءات المجلس الأعلى للدفاع لاسيما في ما خص الوضع في المطار وطلب من المسؤولين وجوب تسهيل وصول المسافرين.
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الرئيس عون تابع اجراءات المجلس الأعلى للدفاع لاسيما في ما خص الوضع في المطار وطلب من المسؤولين وجوب تسهيل وصول المسافرين
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عون

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